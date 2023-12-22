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Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

14:55 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:58 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Kardeşler
Arda Kardeşler

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#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Arda Kardeşler
12 dakika önce
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