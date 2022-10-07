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Di Maria'nın evine soygun girişimi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evine, kendisinin de evde olduğu sırada 3 hırsız girmeye çalıştı ancak son anda fark edilen hırsızlık girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlendi.

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Haber Merkezi AA
Di Maria bir kez daha hırsızlarla yüz yüze geldi
Di Maria

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Di Maria'nın dün akşam saatlerinde Torino'nun lüks muhitlerinden Gran Madre'deki villasında ailesi ve takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile oturduğu sırada, eli silahlı 3 kişi villaya girmeye çalıştı.

Villa etrafındaki özel güvenliğin, güvenlik kameralarından durumu fark edip, polise haber vermesi ve güvenlik güçlerinin de hızlı, zamanında müdahalesiyle hırsızlık girişimi son anda önlendi.

Fark edilen hırsızlar kaçmaya çalışırken, polis üç hırsızdan birini yakalamayı başardı. Diğer 2 hırsız ise kaçtı.

Angel Di Maria ve ailesi ile Vlahovic'in korku dolu anlar yaşadığı belirtildi.

Polisin ilk incelemesinde, hırsızlık girişiminde bulunanların soygun konusunda uzmanlaşmış bir çete olduğu tespitini yaptığı kaydedildi.

Bu arada, Torino Emniyet Müdürlüğü, Di Maria'nın villasının bulunduğu bölgede güvenlik güçlerinin takviye edildiğini bildirdi.

Fransa'da evine hırsız girmişti

Juventus'tan önce Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Di Maria'nın, Mart 2021'de PSG-Nantes maçı sırasında kendisi sahadayken evine hırsız girmişti. Di Maria'nın ailesinin de evde olduğu sırada gerçekleşen soygunda, 500 bin euro değerinde saat ve mücevher çalındığı basına yansımıştı.

Juventus'ta forma giydiği sırada bir başka Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın, takımı ile maçtayken evine hırsız girmiş ve oyuncunun değerli eşyaları çalınmıştı.

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