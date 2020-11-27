Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

25 Kasım günü kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı. Arjantinli efsane futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada birçok video paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da verdiği röportajdı.

Maradona, o röportajda Türkiye'de Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı çok beğendiği ve sevdiği için Beşiktaş'ı desteklediğini ve Beşiktaş'ı çalıştırabileceğini ifade etmişti.

İşte Maradona'nın çok konuşulan o röportajı;