Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya dair birçok video sosyal medyadan paylaşılıyor. Bunlardan biri de Arjantinli efsanenin Türkiye hakkındaki görüşleriyle ilgili olandı. Maradona, 2006 Dünya Kupası'nda verdiği bir röportajda Türkiye'de desteklediği takımı açıklamış ve o takımı çalıştırmak isteyebileceğini söylemişti.
Haber MerkeziYeni Şafak
25 Kasım günü kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı. Arjantinli efsane futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada birçok video paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da verdiği röportajdı.
Maradona, o röportajda Türkiye'de Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı çok beğendiği ve sevdiği için Beşiktaş'ı desteklediğini ve Beşiktaş'ı çalıştırabileceğini ifade etmişti.
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