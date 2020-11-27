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Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya dair birçok video sosyal medyadan paylaşılıyor. Bunlardan biri de Arjantinli efsanenin Türkiye hakkındaki görüşleriyle ilgili olandı. Maradona, 2006 Dünya Kupası'nda verdiği bir röportajda Türkiye'de desteklediği takımı açıklamış ve o takımı çalıştırmak isteyebileceğini söylemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Maradona, Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası'nda zafer elde etmiş ve dünya futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı.

Diego Maradona, Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası'nda zafer elde etmiş ve dünya futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı.

25 Kasım günü kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı. Arjantinli efsane futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada birçok video paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da verdiği röportajdı.

Maradona, o röportajda Türkiye'de Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı çok beğendiği ve sevdiği için Beşiktaş'ı desteklediğini ve Beşiktaş'ı çalıştırabileceğini ifade etmişti.

İşte Maradona'nın çok konuşulan o röportajı;

Diego Maradona'nın Türk futbolu ve Beşiktaş hakkında yorumları paylaşım rekoru kırıyor
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Diego Maradona'nın Türk futbolu ve Beşiktaş hakkında yorumları paylaşım rekoru kırıyor

25 Kasım akşamı dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Arjantinli yıldızın, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası sırasında Türk gazetecilere verdiği röportaj tekrar gündeme geldi. Dönemin Arjantin Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Nurhay Nakış'ın çevirisini yaptığı röportajda, Maradona'nın Türk futbolu, Beşiktaş ve kaleci Oscar Cordoba ile ilgili yorumları yer alıyor. Arjantin Milli Takımı, Barcelona ve Napoli ile yaptıkları ile üzerinden yıllar geçse de konuşulmayı başaran futbol efsanesi, geçtiğimiz haftalarda hastaneye yatırılmış ve beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilmişti.


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