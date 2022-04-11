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Dirk Kuyt'tan sürpriz karar: Boks maçına çıkacak

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 2018 yılında futbolu bırakan Dirk Kuyt, aldığı sürpriz kararı açıkladı. 41 yaşındaki eski futbolcu, boks maçına çıkacak.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Dirk Kuyttan sürpriz karar: Boks maçına çıkacak
Dirk Kuyt

Liverpool, Fenerbaheçe ve Feyenoord formaları giyen Hollandalı eski futbolcu Dirkt Kuyt, ringe adım atmaya hazırlanıyor.

Futbolu bıraktıktan 4 yıl sonra kariyerinde sürpriz bir adım atacak olan 41 yaşındaki Kuyt, ekim ayında Rotterdam'da planlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte yer alacak.

"Yeni bir deneyim olacak"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dirk Kuyt, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum. Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım" ifadelerini kullandı.

  • Dirk Kuyt'ın rakibinin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.
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