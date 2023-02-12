Djokovic'ten depremzedelere destek mesajı

Djokovic, Yılport Samsunspor'un Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de çok zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizlerle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyor, birlik ve beraberlikle en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın." ifadelerini kullandı.