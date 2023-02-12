|
Spor

Djokovic'ten depremzedelere destek mesajı

Tenis dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Novak Djokovic yaşanan üzücü deprem felaketi ile ilgili duygularını Samsunsporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.

18:42 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Novak Djokovic

Novak Djokovic

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili duygularını, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un futbolcusu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.

Samsunspor Twitter'dan paylaştı

Djokovic, Yılport Samsunspor'un Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de çok zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizlerle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyor, birlik ve beraberlikle en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın." ifadelerini kullandı.



#Novak Djokovic
#Deprem
#Samsunspor
1 saat önce
default-profile-img
Djokovic'ten depremzedelere destek mesajı
Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz
CHP’li Samandağ ilçe başkanından yardım dağıtan gönüllülere: Burada her şeyi CHP yapıyor ne işiniz var sizin?
Enkazda bulunan detay yürek burktu
Destici: Yağmacılara devlet ve güvenlik güçleri gerekli dersi veriyor
İki yaşındaki Yavuz 159 saat sonra enkazdan gülümseyerek çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.