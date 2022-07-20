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Doğukan Sinik: İlk hedefimi gerçekleştirdim

Antalyaspor'dan İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, hedeflerine adım adım gitmek istediğini söyledi. Genç oyuncu, ""Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Doğukan Sinik: İlk hedefimi gerçekleştirdim
Antalyaspor formasıyla çıktığı 122 maçta 5 gol atıp, 12 de asist kaydetti.

Antalyaspor'dan Hull City'e giden Doğukan Sinik, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibine transfer olduğu için mutlu olduğunu kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, "Mutlu ve gururluyum. Kulübüme bu şekilde veda etmek benim için çok güzel oldu. Artık kalan süreci bekliyorum, resmiyete dökülmesini. Bitti diyebiliriz, o seviyeye geldik. Artık son imza aşamasını bekliyoruz" dedi.

"Çok istediğim bir şeydi"

Kendisini çok mutlu hissettiğine dikkat çeken genç oyuncu Sinik, “Her zaman böyle bir hayalim vardı. Hem Antalyalı olarak hem de Antalyaspor'u temsil etmek, kendi kariyerim için Avrupa seviyesinde neler yapabileceğimi görmek çok istediğim bir şeydi. Bunun için çok mutluyum. En önemli hedeflerimden birine de başlamış oldum. İnşallah da devamı gelecek" diye konuştu.

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Hull City (@hullcity)'in paylaştığı bir gönderi

"Kalbim her zaman onlarla"

Antalyaspor için gelecek senelerde çok ümitli olduğunu dile getiren Doğukan Sinik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Nuri Şahin hocamız olsun çok iyi bir ekibi var. Benim bu çıkışımda da kendisi çok büyük pay sahibi. Her şeyden önce çok sevdiğim bir ağabeyim. Her zaman başarıların ve güzel anıların onlarla olmasını istiyorum. Çok da başarılı olacaklarına, bu sezon çok daha güzel olacağına inanıyorum. Kalbim de, gönlüm de her zaman onlarla olacak."

Doğukan Sinik: "Benim her zaman hedefim Avrupa'ydı"
SPOR
Doğukan Sinik: "Benim her zaman hedefim Avrupa'ydı"

"Nuri Şahin benim için çok değerli"

Sinik, Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisi için yaptığı veda mesajına ilişkin, "Ben de açıkçası çok duygulandım, çok duygusal bir veda mesajı paylaştı. Her şeyden önce Nuri Şahin bir ağabeyim. Benim için çok değerli. Onun veda mesajına çok duygulandım" dedi.

Hedeflerine adım adım gitmeyi sevdiğine vurgu yapan Doğukan Sinik, "Şu an Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Şimdi bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" diye konuştu.

"Championship çok ülkenin üstünde"

İngiltere Championship'in çok değerli ve çoğu ülkenin liginin üstünde olduğunu belirten Doğukan Sinik, "Futbolda her an her şey anlık değişebiliyor. Ben açıkçası kendi adıma çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak İngiltere Championship çok fırsatın olduğu bir lig. Kendi adıma çok doğru bir hareket ve tercih olduğunu düşünüyorum. Mantık olarak bir alt lig olarak değerlendiriyoruz, öyle de gözüküyor ama çoğu ülkenin de üstünde bir lig olduğu da kesin" diye konuştu.

Hull City'e transferinde milli takıma seçilmesinin etkisi olup olmadığıyla ilgili soruya ise Doğukan Sinik, şu cevabı verdi:

  • "Benim adıma milli takım çok güzel geçti. Bunun bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama kesinlikle bir etkisi olmuştur. Sonuçta uluslararası arena ve bir etkisi olduğunu düşünüyorum."
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