Domenec Torrent: Derbide oynama ihtimalleri yok

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 12. dakikada Ryan Babel kaydetti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent şu ifadeleri kullandı:

"Milli maçlardan sonra oynanan karşılaşmalar çok zor oluyor"

"Oyuncuların başlangıçları hakkında çok memnunum. Milli maçlar sonrasında oynanan karşılaşmalar en zor maçlardır. Orada farklı çalışıp buraya geliyorlar. O yüzden bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu oyunculara anlattık."

"Yarın belli olacak"

"Kerem ve Taylan'ın tetkikleri yarın yapılacak. Daha zamanımız var. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Kimin oynayacağını bilmiyoruz ama kim sahada olursa olsun, mücadele edeceğimize inanıyoruz."

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"Derbide yoklar"

"Mustafa Muhammet ve Sofine Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok."

SPOR Galatasaray 3 puanı ilk yarıda aldı



