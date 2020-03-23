​Dünya devleri Sörloth için sıraya girdi: Kesenin ağzını açacaklar

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Real Madrid'in ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Milan'da devreye girdi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan'ın, Ibrahimovic ile yollarını ayırmasından sonra iki önemli planı var. Serie A ekibi ya Napoli'den Arkadiusz Milik'i ya da Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya çalışacak.
İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon euroluk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Yüksek bir bonservis bedeli gelmesi durumunda bordo-mavili ekibin satın alma opsiyonunu kullanarak, genç oyuncuyu kadrosuna katacağı tahmin ediliyor.
Crystal Palace'ın Sörloth pişmanlığı
İngiliz medyası, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı, Crystal Palace taraftarları kulübe tepki yağdırdı. Oyuncularının fiyatının bu kadar artmasına rağmen Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna taraftar isyan etti.
- Napoli forması giyen Arkadiusz Milik bu sezon 22 maçta 12 gol kaydederken, Sörloth ise 39 maçta 25 gol, 7 asistle oynadı.
Süper Lig’de durdurulamayan Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Avrupa’nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı. pic.twitter.com/ZJlTgxduYI
Süper Lig’de durdurulamayan Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Avrupa’nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı. pic.twitter.com/ZJlTgxduYI— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) February 25, 2020
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