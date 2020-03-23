​Dünya devleri Sörloth için sıraya girdi: Kesenin ağzını açacaklar

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Real Madrid'in ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Milan'da devreye girdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan'ın, Ibrahimovic ile yollarını ayırmasından sonra iki önemli planı var. Serie A ekibi ya Napoli'den Arkadiusz Milik'i ya da Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya çalışacak.

İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon euroluk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Yüksek bir bonservis bedeli gelmesi durumunda bordo-mavili ekibin satın alma opsiyonunu kullanarak, genç oyuncuyu kadrosuna katacağı tahmin ediliyor.

Crystal Palace'ın Sörloth pişmanlığı Trabzonspor’un sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’tan 2 yıl kiralık ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Alexander Sörlohth, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla değerini yaklaşık 10 kat artırdı. İngiliz basınında çıkan haberlerde; Sörloth’un fiyatının 50 milyon Euro’dan başladığı ancak Trabzonspor’a verilen 6 milyon Euro satın alma şartından dolayı Crystal Palace’ın bu işten büyük pişmanlık duyacağı vurgulandı. İngiliz ekibinin taraftarları da Sörloth’u bu kadar düşük bir paraya kaybettiklerine inanmak istemediklerini belirterek, sosyal medyada kulüplerine tepki gösterdiler. Crystal Palace ekibinden kiralanan Norveçli futbolcunun Trabzonspor ile yola devam edebilmesi için bordo-mavili kulübün 6 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Yönetim, Sörloth’u alabilmek için hazırlık yaparken, kadroda bazı futbolcularla yollar ayrılacak ve Norveçli oyuncu kadroda tutulacak. Tarihe geçmek istiyor Bordo-mavili forma ile bu sezon çıktığı 22 Süper Lig maçında 19 kez rakip fileleri havalandıran Sörloht, kalan 12 maçta 7 gol daha atıp Şota’nın 25 gollük rekorunu kırmak istiyor. Özellikle büyük maçlarda takımını sırtlayan ve gol atmayı başaran Norveçli oyuncu, Trabzonspor’un bu sezon şampiyonluk yolundaki en önemli silahı oldu. Attığı gollerin dışında 6 kez de takım arkadaşlarına asist yapan Sörloth, bordo-mavili ekibin attığı 25 gole direkt katkı yaptı.Süper Lig’de durdurulamayan Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Avrupa’nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı. pic.twitter.com/ZJlTgxduYI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Şubat 2020

Crystal Palace'ın Sörloth pişmanlığı

İngiliz medyası, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı, Crystal Palace taraftarları kulübe tepki yağdırdı. Oyuncularının fiyatının bu kadar artmasına rağmen Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna taraftar isyan etti.

Napoli forması giyen Arkadiusz Milik bu sezon 22 maçta 12 gol kaydederken, Sörloth ise 39 maçta 25 gol, 7 asistle oynadı.