Japonya-Kosta Rika: 0-1

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'yı deviren Japonya ile İspanya'ya 7-0 mağlup olan Kosta Rika karşı karşıya geldi.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadele Kosta Rika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Tek isabetli şut galibiyeti getirdi

Orta Amerika temsilcisi turnuvadaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Kosta Rika'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Fuller kaydetti.

Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giyen Konyasporlu Francisco Calvo, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Bu sonuçla Kosta Rika gruptaki puanını 3 yaparak Japonya ile durumunu eşitledi.

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Kosta Rika, E Grubu son maçında Almanya ile oynayacak. Japonya ise İspanya ile karşılaşacak.

Japonya-Kosta Rika maç özeti: