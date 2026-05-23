Dursun Özbek yeniden başkan oldu

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek güven tazeledi. Özbek, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak başkanlığa yeniden seçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetimini belirlemek için düzenlenen genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Genel kurul için 12 sandık kurulurken, yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Seçimde toplam 2 bin 80 üye sandık başına gitti.
Seçime tek aday olarak giren Dursun Özbek, kullanılan oyların büyük bölümünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Özbek’in toplam 1780 oy aldığı açıklandı.
Bu sonuçla birlikte deneyimli yönetici, Galatasaray tarihinde dördüncü kez başkanlık görevine gelmiş oldu.