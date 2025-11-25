Yeni Şafak
Edin Vişça ameliyat edildi

17:4025/11/2025, Salı
Edin Vişça
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir oynanan maçta sakatlanan Edin Visca, ameliyat edildi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Edin Visca, ameliyat edildi.


Trabzonpor Sağlık Kurulu Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Edin Visca'nın ameliyatına ilişkin açıklamada bulundu.


Beşir, "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.






#Trabzonspor
#Edin Vişça
#Sakatlık
