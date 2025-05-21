Elazığ’da Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sona erdi

13-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ile Gazanfer Albayrak Tırmanış Duvarında gerçekleşen şampiyonaya, Türkiye’nin dört bir yanından 27 ilden 265 sporcu katıldı. A-B kız erkek kategorilerinde yarışan genç sporcular, sergiledikleri üstün performanslarla hem izleyenlerden tam not aldı hem de geleceğin milli sporcuları arasında yer almak için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran sporcu yakınları, antrenörler ve izleyiciler unutulmaz anlara tanıklık etti. Organizasyon boyunca titizlikle sürdürülen süreç, Elazığ’ın spor altyapısı ve koordinasyon yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edildiği kapanış seremonisi ile sona erdi.