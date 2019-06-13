Eljif Elmas yarışı

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki Makedon yıldızı Eljif Elmas için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girdi. İtalyan Serie A Ligi ekipleri Napoli ve Inter’in yanı sıra İspanyol La Liga temsilcisi Atletico Madrid başarılı oyuncuyu transfer etmek istiyor.

İtalya basınından Sky Sport, Napoli’nin Eljif Elmas’ı istediğini belirtirken, İnter’in de Makedon yıldız konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti. İnter’in Serie A’daki rakibine meydan okumaya hazırlandığı vurgulanırken, Napoli’nin 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

İki İtalyan kulübünün yanı sıra La Liga temsilcisi Atletico Madrid de Eljif Elmas için devrede. İspanya kulübü yetkilileri Eljif Elmas için İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli kulüple masaya oturdu. Madrid temsilcisi bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.

İspanyol ekibinin bu transferde öncelikli kılan sebeplerden biri de Fenerbahçe’nin Atletico Madrid’den Nicola Kalinic’i kadrosuna katmak istemesi. Hırvat golcüyü kiralık olarak katmak için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid ile 19 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas’ın transferinden en az 20 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli bekliyor. Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncunun sözleşmesinde “23 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunuyor.