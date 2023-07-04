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Spor

Emrah Başsan Sivasspor yolunda

Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin'in raporu doğrultusunda Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan ile temasa geçti.

16:47 . 4/07/2023 Salı
IHA
Servet Çetin, bonservisi elinde olan Emrah Başsan'ın transferine onay verdi.

Servet Çetin, bonservisi elinde olan Emrah Başsan'ın transferine onay verdi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, en son Kayserispor forması giyen orta saha Emrah Başsan’ı renklerine bağlamak istiyor.


Teknik direktör Servet Çetin’in istediği oyuncular arasında yer alan Emrah ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncuyu dün başlayan 1. etap Sivas kampı kadrosuna katmanın peşinde.


Emrah Başsan; Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Vitoria Setubal, Erzurumspor ve Kayserispor formalarını giydi. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 422 maça çıktı ve söz konusu müsabakalarda 80 kez gol sevinci yaşadı.



#Emrah Başsan
#Sivasspor
#Servet Çetin
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