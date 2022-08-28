Spor Emre Belözoğlu kendisinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı
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Emre Belözoğlu kendisinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Belözoğlu genç futbolcuya bir de tavsiyede bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Emre Belözoğlu kendisinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu, NTV'de katıldığı programda Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'le ilgili değerlendirmede bulundu.

"Benden daha iyi"

Belözoğlu, "Arda Güler benden daha iyi bir orta saha oyuncusu" dedi.

"Bir an önce Avrupa'ya gitsin"

Arda'ya tavsiyede bulunan Emre Belözoğlu, "Şu anki o hayallerinde yaşadığı ne varsa, bir gün karşısına çok karanlık yönleriyle çıkabilir. Türkiye'de çok acımasız bir ortam var. Bir an önce Avrupa'ya gitmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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