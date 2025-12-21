Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray yenilgisi sonrası 'değişim' sinyali: "Kaçınılmaz duruyor"

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray yenilgisi sonrası 'değişim' sinyali: "Kaçınılmaz duruyor"

22:5521/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Kasımpaşa ligin ilk devresinin son maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından mavi-beyazlıların teknik direktörü Emre Belözoğlu müsabakayı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.


Yenilginin ardından mavi-beyazlıların teknik direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı.


Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
'Oyuncular elinden geleni yaptılar'

"Oyunun maçtan önce söylemiştim, bir planımız var, detaylandırdığımız yerler var. Oyunu 1-0'da tutacak çok... Oyuncular elinden geleni yaptılar. Ligi 3 senedir domine eden bir takım var karşımızda."


'Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık'

"Yorgun olduklarını düşündük. Son 20-25 dakika hamle yapacak oyuncular olsaydı farklı bir şey olabilirdi. Antalyaspor maçında da geçişten gol bulabilen bir takım Galatasaray. Futbolda birçok kez çalıştığınız yer de karşınıza geliyor. Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık."


'Değişim kaçınılmaz duruyor'

"1-0'dan sonra 1-1'i bulabilir miyiz diye düşündük, konuştuk. 1-0 kaybetmek ile 2-0 kaybetmek arasında fark var, 2-0 ile 3-0 arasında fark var. Ne olursa olsun elimde fizik anlamında kaliteli bir takım var. Devre arasında 7-8 oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var."






#Emre Belözoğlu
#Kasımpaşa
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için