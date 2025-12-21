Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.





Yenilginin ardından mavi-beyazlıların teknik direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı.





Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

'Oyuncular elinden geleni yaptılar'

"Oyunun maçtan önce söylemiştim, bir planımız var, detaylandırdığımız yerler var. Oyunu 1-0'da tutacak çok... Oyuncular elinden geleni yaptılar. Ligi 3 senedir domine eden bir takım var karşımızda."





'Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık'

"Yorgun olduklarını düşündük. Son 20-25 dakika hamle yapacak oyuncular olsaydı farklı bir şey olabilirdi. Antalyaspor maçında da geçişten gol bulabilen bir takım Galatasaray. Futbolda birçok kez çalıştığınız yer de karşınıza geliyor. Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık."





'Değişim kaçınılmaz duruyor'

"1-0'dan sonra 1-1'i bulabilir miyiz diye düşündük, konuştuk. 1-0 kaybetmek ile 2-0 kaybetmek arasında fark var, 2-0 ile 3-0 arasında fark var. Ne olursa olsun elimde fizik anlamında kaliteli bir takım var. Devre arasında 7-8 oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var."



















