Eran Zahavi'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.

Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildi

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'deFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Eran Zahavi Fenerbahçe'yi takibe aldı

Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı takibe aldı. 33 yaşındaki golcü oyuncunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü şeklinde yorumlandı.