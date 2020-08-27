Eran Zahavi'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket: Transfer haberleri
Eran Zahavi'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket
Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan ve menajerlerin sarı-lacivertli takıma önerdiği iddia edilen Eran Zahavi, taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Oynadığı 117 maçta, 103 gol atıp, 31 asist yapan Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.
Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildi
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.
Eran Zahavi Fenerbahçe'yi takibe aldı
Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı takibe aldı. 33 yaşındaki golcü oyuncunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü şeklinde yorumlandı.
Yorum