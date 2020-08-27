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Eran Zahavi'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket: Transfer haberleri

Eran Zahavi'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan ve menajerlerin sarı-lacivertli takıma önerdiği iddia edilen Eran Zahavi, taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Oynadığı 117 maçta, 103 gol atıp, 31 asist yapan Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eran Zahavi bu sezon 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Eran Zahavi bu sezon 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.

Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildi

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi
Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'deFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Eran Zahavi Fenerbahçe'yi takibe aldı

  • Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı takibe aldı. 33 yaşındaki golcü oyuncunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?
Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli?25 Temmuz 1987 yılında İsrail'de doğan Eran Zahavi futbola ülkesinde başladı. 2011 yılında alt yapısından yetiştiği Hapoel Tel Aviv'den 1.68 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Zhavi 2013 yılında 250 bin euro karşılığında Tel Aviv'e transfer oldu. Golcü oyuncu buradan 2016 yılında 7.23 milyon euro bedelle Guangzhou'ya transfer oldu.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Eran Zahavi'nin attığı şık goller;Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Eran Zahavi, Fenerbahçe'yi takibe aldı.
Eran Zahavi, Fenerbahçe'yi takibe aldı.

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