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Erbatur Ergenekon'dan Beşiktaş'a transfer önerisi

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbatur Ergenekon, "Yerlerinde olsam Emre Mor'u alırdım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erbatur Ergenekondan Beşiktaşa transfer önerisi
Erbatur Ergenekon

Beşiktaş'ın yeni sezonda nasıl bir kadro kuracağı merak konusu olurken, siyah-beyazlılara sürpriz bir transfer önerisi geldi.

TRT Spor'da yayınlanan İleri 3'lü programının moderatörlüğünü yapan Erbatur Ergenekon, Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor''un Beşiktaş'a büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.

Ergenekon, "Beşiktaş'ın yerinde olsam gider Emre Mor'u alırım. Solda N'Koudou'yu yedekte bırakırım, zaten Larin ile imzalamayacaksın. Emre Mor solda, Ghezzal sağda... Bence yerli olarak çok doğru bir transfer olur" ifadelerini kullandı.

  • Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, Karagümrük formasıyla büyük çıkış yakaladı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 28 maçta 6 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit en iyi 11'lerini seçti: Kim kazanır?
FOTOĞRAF 25
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Chilavert (Paraguay)
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Cafu (Brezilya)
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Passarella (Arjantin)
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Mascherano (Arjantin)
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Roberto Carlos (Brezilya)
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Socrates (Brezilya)
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Valderrama (Kolombiya)
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Maradona (Arjantin)
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Messi (Arjantin)
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Pele (Brezilya)
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Ronaldo (Brezilya)
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Erbatur Ergenekon'un 11'inin sahaya dizilişi
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Dino Zoff (İtalya)
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Thuram (Fransa)
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Sergio Ramos (İspanya)
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Beckenbauer (Almanya)
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Maldini (İtalya)
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Iniesta (İspanya)
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Matthaus (Almanya)
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Zidane (Fransa)
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Cristiano Ronaldo (Portekiz)
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Thomas Müller (Almanya)
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Klose (Almanya)
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