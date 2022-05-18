Erbatur Ergenekon'dan Beşiktaş'a transfer önerisi

Beşiktaş'ın yeni sezonda nasıl bir kadro kuracağı merak konusu olurken, siyah-beyazlılara sürpriz bir transfer önerisi geldi.

TRT Spor'da yayınlanan İleri 3'lü programının moderatörlüğünü yapan Erbatur Ergenekon, Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor''un Beşiktaş'a büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.

Ergenekon, "Beşiktaş'ın yerinde olsam gider Emre Mor'u alırım. Solda N'Koudou'yu yedekte bırakırım, zaten Larin ile imzalamayacaksın. Emre Mor solda, Ghezzal sağda... Bence yerli olarak çok doğru bir transfer olur" ifadelerini kullandı.

Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, Karagümrük formasıyla büyük çıkış yakaladı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 28 maçta 6 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

Emre Mor: "Geçmişe dönüp baktığımda, çok fazla hata yaptığımı söyleyebilirim. Belki en iyi çocuk değildim. Fakat şu an en iyisini yapmak için ikinci bir şansım var." pic.twitter.com/Sl12Rxmjxl REKLAM March 26, 2022

FOTOĞRAF 25 Chilavert (Paraguay) Cafu (Brezilya) Passarella (Arjantin) Mascherano (Arjantin) Roberto Carlos (Brezilya) Socrates (Brezilya) Valderrama (Kolombiya) Maradona (Arjantin) Messi (Arjantin) Pele (Brezilya) Ronaldo (Brezilya) Erbatur Ergenekon'un 11'inin sahaya dizilişi Dino Zoff (İtalya) Thuram (Fransa) Sergio Ramos (İspanya) Beckenbauer (Almanya) Maldini (İtalya) Iniesta (İspanya) Matthaus (Almanya) Zidane (Fransa) Cristiano Ronaldo (Portekiz) Thomas Müller (Almanya) Klose (Almanya) Veli Yiğit'in kadrosunun sahaya dizilişi Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit en iyi 11'lerini seçti: Kim kazanır? TRT Spor yorumcuları Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit, Dünya Kupası tarihinin en iyi futbolcularını belirledi. Ergenekon Güney Amerikalı, Yiğit ise Avrupalı futbolculardan 11 kurdu. Veli Yiğit'in kadrosu sosyal medyada eleştiri aldı.









BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder