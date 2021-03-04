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Erencan Yardımcı hedefindeki takımı açıkladı

Galatasaray'dan Eyüpspor'a imza atan Erencan Yardımcı, "Transferim hızlı gelişti. Eyüpspor benim için iyi bir tercih oldu ve onu iyi kullanacağımı düşünüyorum" dedi. 19 yaşındaki futbolcu transfer hedefinin ise Manchester City olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Erencan Yardımcı milli takım kampında soruları yanıtladı.
Erencan Yardımcı milli takım kampında soruları yanıtladı.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor'un formasını giyen Erencan Yardımcı, Türkiye U19 Futbol Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu.

"Ümit Milli Takımı'na ve ilerisine hazırlanıyoruz"

Türkiye U19 Milli Takımı'nda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen genç futbolcu, "Çok iyi bir kamp geçiriyoruz, hocalarım ve burada çalışanlar bizlere karşı çok iyiler. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Ümit Milli Takımı'na ve ilerisine hazırlanıyoruz. U19 Şampiyonası iptal oldu ama kampı iptal etmedik ve bizim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da oynadığımız maçlar bizim için podyum oluyor"


Milli takım forması altında Avrupa'da oynadıkları maçların dikkatle takip edildiğini dile getiren Erencan Yardımcı, "Milli takımla Avrupa'ya gittiğimizde scoutlar ve menajerler maçlarımızı çok fazla izliyor. Avrupa'da alt yaş maçları çok önemseniyor. Avrupa'da oynadığımız maçlar bizim için podyum oluyor. Takımımızda yer bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray'a ideal yaşta geldim"

Amatörde mücadele eden Kocaeli ekibi 41 Futbol Kulübü'nden 2017 yılında Galatasaray'a gelen Erencan Yardımcı, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim. İdeal bir yaşta geldim. Sonrasında da milli takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Manchester City'de oynama hedefim var"

Hem Galatasaray'a gelişi hem de milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymesi için ise Yardımcı, "Buraya kadar kariyerimde hızlı yükseldim ama şimdi yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. A Milli Takım'da ve Avrupa'da forma giymek istiyorum. Özellikle Premier Lig ekibi Manchester City'de oynama hedefim var" ifadelerini kullandı.

"Transferim hızlı gelişti"

Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transferini de yorumlayan Erencan Yardımcı, şunları kaydetti:

  • "Transferim hızlı gelişti. Eyüpspor benim için iyi bir tercih oldu ve onu iyi kullanacağımı düşünüyorum. Başkan, hocalarım ve takımdaki ağabeylerimin bana karşı yaklaşımı çok iyi. İnşallah bunu iyi kullanırım ve hedeflerime daha hızlı bir şekilde giderim."

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