Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:
"Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz! #ErhunÖztümer pic.twitter.com/tDR8oAMwNH
Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz! #ErhunÖztümer pic.twitter.com/tDR8oAMwNH— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 27, 2022