Spor Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirsporda
TRANSFER

Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da

Süper Lig ekibi Adana Demirspor Erhun Aksel Öztümer'i kadrosuna kattığını açılladı. Kulübün twitter hesabından yapılan açıklmada oyuncu ile 1.5 yıl opsiyonlu şekilde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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Haber Merkezi İHA
Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da
Erhun Öztümer bu sezon oynadığı 20 maçta 3 asist yaptı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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