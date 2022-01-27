Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da

Ekonomi

BOTAŞ’tan açıklama: Tesisler çalışır durumda

BOTAŞ, muhalefetin gaz kesintileri ile ilgili iddialara cevap verdi. BOTAŞ, altyapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik söz konusu olmadığını, tüm tesis ve ünitelerin çalışır durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca söz konusu iddiaların gerçeklikten uzak olduğu, Türkiye doğal gaz piyasasını yönlendirme ve gaz fiyatlarını yükseltme amacı olduğu belirtildi.

