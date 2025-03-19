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Eriksen Manchester United'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Eriksen Manchester United'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Tuğçe Erginkoç
14:5719/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Eriksen bu sezon Manchester United formasıyla 27 maçta forma giydi, 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
Eriksen bu sezon Manchester United formasıyla 27 maçta forma giydi, 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Eriksen, "Herkes sözleşmemin sona erdiğini biliyor, bu yüzden sanırım tek bir çıkış yolu var ayrılmak." dedi.

2022'den bu yana Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Danimarka Milli Takımı'nın antrenmanında TV 2 Sport'a verdiği demeçte, sözleşmesini uzatmak için herhangi bir teklif almadığını söyleyen Eriksen şunları kaydetti:


"Geleceğim hakkında çok fazla düşünmedim. Kafamda yeni bir şey bulmaya hazırım. Tam olarak ne olacak, henüz karar vermedim. Maceranın sona erdiğini varsayıyorum. Ben öyle yorumluyorum. Herkes sözleşmemin sona erdiğini biliyor, bu yüzden sanırım tek bir çıkış yolu var ayrılmak."


Temmuz 2022'de Manchester'a transfer olan 33 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu, önümüzdeki haziran ayında bedelsiz olarak Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor.


Amorim'in planları arasında yok


Teknik direktör Ruben Amorim, Eriksen'i ​​kilit bir oyuncu olarak görmüyor ve özellikle maaşının yüksek olması nedeniyle takımdan ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Portekizli teknik direktör, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor ve Christian Eriksen de bu revizyona gidecek oyuncular arasında yer alıyor.



#Manchester United
#Christian Eriksen
#Premier Lig

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