Erol Bulut ile Volkan Demirel arasında ilginç diyalog: İyi ki kemiklerimi kırmadın

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni taraftar uygulaması olan Mohikan'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Düzenlenen geceye katılan sarı-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Trabzonspor karşılaşması sonrasında teknik direktör Erol Bulut ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Fenerbahçe'nin bordo-mavilileri 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol esnasında Volkan Demirel, sevincini Erol Bulut'a sarılarak yaşamıştı. Bu gol sevinciyle ilgili konuşan Demirel, Erol Bulut ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

"İyi ki kemiklerimi kırmadın"

Volkan Demirel, "Erol hocamla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız" ifadelerini kullandı.