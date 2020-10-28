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Erol Bulut ile Volkan Demirel arasında ilginç diyalog: İyi ki kemiklerimi kırmadın

Fenerbahçe'nin yeni taraftar uygulaması olan Mohikan'ın lansmanında açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Trabzonspor karşılaşmasında Erol Bulut ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel ve Erol Bulut

Volkan Demirel ve Erol Bulut

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni taraftar uygulaması olan Mohikan'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Düzenlenen geceye katılan sarı-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Trabzonspor karşılaşması sonrasında teknik direktör Erol Bulut ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Fenerbahçe'nin bordo-mavilileri 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol esnasında Volkan Demirel, sevincini Erol Bulut'a sarılarak yaşamıştı. Bu gol sevinciyle ilgili konuşan Demirel, Erol Bulut ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

  • "İyi ki kemiklerimi kırmadın"
  • Volkan Demirel, "Erol hocamla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in yaşadığı gol sevinci
Volkan Demirel'in yaşadığı gol sevinci

Emre Belözoğlu istediği oyuncuyu isim vererek açıkladı
Emre Belözoğlu istediği oyuncuyu isim vererek açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Mohikan isimli yeni taraftar uygulamasının lansmanını düzenledi. Geceye katılan EmreBelözoğlu, hem taraftarları heyecanlandırdı ve hem lansmana damga vurdu.Önce İtalyanca, sonra İspanyolcaFutbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Gigi Datome'nin canlı bağlantısında İtalyanca tercümanlık yapmak için sahneye çıktı. Datome'den sonra yayına sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Luciano katılınca, bu sefer Emre Belözoğlu İspanyolca çeviri yaptı.40 yaşındaki sportif direktörün bu anları sosyal medyaya da damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarların da dikkatlerinden kaçmayan bu ayrıntı sonrasında, "Transfer yaptığı yetmedi şimdide tercüman olarak iş yapıyor" yorumları yapıldı.Lyon, Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ı izlediLuciano'ya transfer mesajıFenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belöoğlu, eski futbolcu Luciano'ya transfer mesajı gönderdi. "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" diyen Emre Belözoğlu'na Luciano ise şu cevabı verdi: "Birlikte oynamadık ama seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık"Erol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındımDimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euro

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