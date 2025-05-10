Ertuğrul Ersoy yuvaya geri döndü

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Antep ekibinden ayrılan 28 yaşındaki oyuncu, eski takımı Bursaspor'a imza attı.
Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ertuğrul Ersoy ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Ertuğrul Ersoy'a, kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Antep ekibinden ayrılan Ertuğrul Ersoy'un yeni takımı da belli oldu. 28 yaşındaki stoper, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan eski takımı Bursaspor'a transfer oldu.