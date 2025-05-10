Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi resmen sona erdi

Süper Lig'de 35. hafta müsabakaları oynanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile teknik direktör Selçuk İnan'la yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da beklenen ayrılık resmileşti. Ligde dün oynanan ve Alanyaspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından görevden ayrılacağının sinyallerini veren teknik direktör Selçuk İnan, Gaziantep FK'ya veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır."
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