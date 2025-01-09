Erzurum FK-Göztepe: 0-1

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu 1. Lig temsilcisi Erzurumspor Futbol Kulübü'nü tek golle geçti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.
Göztepe kupada 3 puanı hanesine yazdırırken, Erzurum FK ise ilk maçtan eli boş ayrıldı.
14. dakikada Erzurumspor FK atağında Özgür'ün ceza sahası yayından yaptığı vuruşu kaleci Arda kurtardı.
21. dakikada Göztepe golü buldu. Ogün ile sağ kanatta paslaşarak ceza sahasına giren Victor Hugo, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
29. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Dennis, rakibinden kaptığı topla ceza alanı içine kadar çalım atarak girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Dennis, yakın mesafeden yaptığı vuruşta top, auta çıktı.
62. dakikada Göztepe atağında Ahmet Ildız, yakın mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Göktuğ gole izin vermedi.
82. dakikada Erzurumspor FK oyuncusu Mustafa Fettahoğlu'nun ceza sahası yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Arda Özçimen topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Göztepe 1- 0 kazandı.