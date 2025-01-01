Eski Fenerbahçeli futbolcu Ronaldo'yu hedef aldı: "Boş konuşuyor"

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Fransa Ligue 1'i küçümseyen Ronaldo,

"Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok."