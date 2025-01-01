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Eski Fenerbahçeli futbolcu Ronaldo'yu hedef aldı: "Boş konuşuyor"

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ronaldo'yu hedef aldı: "Boş konuşuyor"

13:141/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adil Rami - Cristiano Ronaldo
Adil Rami - Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ile Fransa Ligi arasındaki yaptığı kıyas tartışma konusu olurken Fenerbahçeli eski futbolcu, yıldız oyuncuya sert cevap verdi.

Al Nassr'da forma giyen yıldız isim Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ile Fransa Ligi arasındaki yaptığı kıyas tartışma konusu oldu.


Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Fransa Ligue 1'i küçümseyen Ronaldo,
"Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok."
dedi.

Ronaldo'nun bu sözleri Fransız basınında büyük ses getirirken Ligue 1 hesabı “38 derecede oynayan Lionel Messi.” paylaşımıyla cevap verdi.


Eski Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami de Ronaldo'nun açıklamalarına tepki gösterdi.


"Boş konuşuyor"
Rami,
"Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha iyi olduğunu söyleyerek boş konuşuyor. Eğer Ronaldo'yu Ligue 1'e koyarsanız onu yerler."
ifadelerini kullandı.

Başarılı savunma oyuncusu, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Adil Rami, Fransa'da Lille, Marsilya ve Troyes formalarını terletti ve geçtiğimiz yıl kariyerini noktaladı.








#Adil Rami
#Cristiano Ronaldo
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Fransa Ligue 1

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