Eski Fenerbahçeli futbolcu Ronaldo'yu hedef aldı: "Boş konuşuyor"

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ile Fransa Ligi arasındaki yaptığı kıyas tartışma konusu olurken Fenerbahçeli eski futbolcu, yıldız oyuncuya sert cevap verdi.
Al Nassr'da forma giyen yıldız isim Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ile Fransa Ligi arasındaki yaptığı kıyas tartışma konusu oldu.
Ronaldo'nun bu sözleri Fransız basınında büyük ses getirirken Ligue 1 hesabı “38 derecede oynayan Lionel Messi.” paylaşımıyla cevap verdi.
Eski Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami de Ronaldo'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
Başarılı savunma oyuncusu, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Adil Rami, Fransa'da Lille, Marsilya ve Troyes formalarını terletti ve geçtiğimiz yıl kariyerini noktaladı.