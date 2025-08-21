Yeni Şafak
Eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca yaşamını yitirdi

15:33 21/08/2025, Perşembe
Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca’nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

