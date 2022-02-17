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Eski milli futbolcu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Afrika Uluslar Kupası'nda da oynayan eski milli futbolcu Charles Yohane araba hırsızları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yohane kurtarılamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski milli futbolcu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Charles Yohane

Güney Afrika ligi ekiplerinden Bidvest Wits'te 9 sezon forma giyen ve kulüp tarihinin en fazla formasını giyen oyuncusu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonrası yaralanan Yohane kurtarılamadı ve hayata veda etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda da oynadı

Yohane'nin öldürülmesi sonrası ülke futbolunun önde gelenlerinden başsağlığı mesajları geldi. Olayı duyuran isimlerden Zimbabwe'li yayıncı Steve Vickers, "Trafik haber. Zimbabve, CAPS ve Wits'in eski sol beki Charles Yohane Güney Afrika'da kaçırıldı ve öldürüldü. Yohane, 2004 Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabwe'nin formasını giymişti" ifadelerini kullandı. Zimbabve Milli Takımı'nın formasını da 23 kez giyen Yohane, daha sonra Bilvest Wits'te antrenör olarak çalıştı. 2020'den bu yana işsiz olan Yohane'nin, geçimini sağlamak için taksicilik yaptığı bildirildi.

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