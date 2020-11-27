Eskişehirspor'da 4 kişi koronavirüse yakalandı

Eskişehirspor’da 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/scVir9LjAL — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) November 27, 2020