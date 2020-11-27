PTT 1.LİG

Eskişehirspor'da 4 kişi koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yapılan Koronavirüs testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 antrenörün testleri pozitif çıktı.

Haber Merkezi İHA
Eskişehirspor idmanı

Eskişehirspor idmanı

Eskişehirspor’da 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi.67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.Fenerbahçe’den geçmiş olsun mesajıFenerbahçe Kulübü de Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural" ifadelerine yer verildi.Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz.Geçmiş olsun Yılmaz Vural 🙏 pic.twitter.com/d7nNiR4444&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2020 Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

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