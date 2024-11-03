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Eyüpspor üst sıraları zorluyor

Eyüpspor üst sıraları zorluyor

18:123/11/2024, Pazar
AA
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Eyüpsporlu oyuncuların gol sevinci.
Eyüpsporlu oyuncuların gol sevinci.

Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. 60. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Atakaş Hatayspor savunmasının hatasında önde baskıyla topu kazanan Ahmed Kutucu'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Erce'nin ayağından seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpas önünde topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.


79. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı sağ kenarda kontrol ettikten sonra yay üzerinde Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed'in bekletmeden pasında kaleyi cepheden gören noktadan Ampem'in sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top yandan auta çıktı.


Ev sahibi ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.




#Atakaş Hatayspor
#FUTBOL
#ikas eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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