Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fas'ın hocası Walid Regragui'den Fenerbahçe'ye teşekkür

Fas'ın hocası Walid Regragui'den Fenerbahçe'ye teşekkür

Tuğçe Erginkoç
17:2320/12/2025, samedi
G: 20/12/2025, samedi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Walid Regragui
Walid Regragui

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bazı Avrupa kulüplerinin oyuncu gönderme konusunda zorluk çıkardığını belirten Regragui, Fenerbahçe ve Real Betis’in sergilediği yapıcı tavra dikkat çekerek teşekkürlerini sundu.

Ev sahipliğini yapacağı 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçına az bir zaman kala, Fas Teknik Direktörü Walid Regragui dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kadrosundaki yıldız isimlerin turnuvaya katılım süreci hakkında konuşan deneyimli teknik adam, Noussair Mazraoui ve Neil El Aynaoui örnekleri üzerinden kulüplere sitem etti.


Turnuvanın kış aylarındaki yoğun fikstüre denk gelmesi nedeniyle birçok kulübün oyuncularını bırakmak istemediğini vurgulayan Regragui, "Noussair Mazraoui ve Neil El Aynaoui’yi milli takıma göndermek istemeyen bazı kulüplerle sorunlar yaşadık." ifadelerini kullandı.


Yaşanan krizlere rağmen sürecin olumlu yönetildiği kulüplere parantez açan başarılı hoca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada Fenerbahçe'ye ve onlar gibi harika bir kulüp olan Real Betis'e özellikle teşekkür etmek istiyorum."



#Fenerbahçe
#Walid Regragui
#Fas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?