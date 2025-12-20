Fas'ın hocası Walid Regragui'den Fenerbahçe'ye teşekkür

Ev sahipliğini yapacağı 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçına az bir zaman kala, Fas Teknik Direktörü Walid Regragui dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kadrosundaki yıldız isimlerin turnuvaya katılım süreci hakkında konuşan deneyimli teknik adam, Noussair Mazraoui ve Neil El Aynaoui örnekleri üzerinden kulüplere sitem etti.





Turnuvanın kış aylarındaki yoğun fikstüre denk gelmesi nedeniyle birçok kulübün oyuncularını bırakmak istemediğini vurgulayan Regragui, "Noussair Mazraoui ve Neil El Aynaoui’yi milli takıma göndermek istemeyen bazı kulüplerle sorunlar yaşadık." ifadelerini kullandı.





Yaşanan krizlere rağmen sürecin olumlu yönetildiği kulüplere parantez açan başarılı hoca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada Fenerbahçe'ye ve onlar gibi harika bir kulüp olan Real Betis'e özellikle teşekkür etmek istiyorum."







