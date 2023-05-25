Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü sezon sonlanmadan başladı. Teknik direktör Andrea Pirlo'nun ayrılığından sonra takımın golcülerinden Fabio Borini de takımdan ayrıldı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Borini ve Fatih Karagümrük ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.