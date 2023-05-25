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Spor

Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo'nun ardından takımın golcülerinden Fabio Borini de ayrıldı.

23:39 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borini, Karagümrük'te 75 maça çıktı ve 36 gol kaydetti

Borini, Karagümrük'te 75 maça çıktı ve 36 gol kaydetti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü sezon sonlanmadan başladı. Teknik direktör Andrea Pirlo'nun ayrılığından sonra takımın golcülerinden Fabio Borini de takımdan ayrıldı.


İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Borini ve Fatih Karagümrük ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.


Borini'nin yanı sıra kiralık oyuncular Batuhan Şen, Ebrima Colley ve Matteo Ricci de kırmızı siyahlı kulüp ile yollarını ayırdı.


Fatih Karagümrük'te 2.5 sezon geçiren Borini 75 maça çıktı ve 36 gol, 15 asistlik performans sergiledi.




#Fatih Karagümrük
#Fabio Borini
#Süper Lig
1 saat önce
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