SÜPER LİG

Fatih Karagümrük'ten flaş transfer: Badou Ndiaye imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etti.

Haber Merkezi AA
Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Ndiaye, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Kariyerine ülkesinde başlayan 29 yaşındaki Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç'in Bodo Glimt takımıyla adım attı. Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'da (Eski adıyla Osmanlıspor) forma giyen Ndiaye, gösterdiği performansın ardından Galatasaray'a transfer oldu.

Daha sonra İngiltere'nin Stoke City ekibine giden Ndiaye, geçen sezon ise Trabzonspor'un formasını giydi.


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