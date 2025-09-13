Yeni Şafak
Fatih Karagümrük'ün yeni golcüsü Chelsea'den: Resmen açıklandı

16:4313/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
AA
David Datro Fofana
David Datro Fofana

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Chelsea forması giyen Fildişili forvet David Datro Fofana'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda,
"Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."
ifadelerine yer verildi.


Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.




