Fatih Karagümrük'ün yeni golcüsü Chelsea'den: Resmen açıklandı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda,

"Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."