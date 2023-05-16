Fatih Tekke: Bence 1 puanı hak etmiştik

"Maç öncesinde bireysel bir hata olmaz ise demiştim... İstanbulspor olarak Galatasaray gibi bir takıma 90 dakika ön alan baskısı yaptık. Bana göre %100 başarılı olduk, fırsatlar geldi. Galatasaray da totalde çok iyi oynadı diyemiyoruz. Oyuncularımın performansından çok memnunum. En azından mücadelelerinden memnunum. Top bizdeyken çok iyi değildik, bu da tecrübe ve kalite meselesi."