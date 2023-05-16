|
Spor

Fatih Tekke: Bence 1 puanı hak etmiştik

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, takımının Galatasaray’a 2-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, "Bence 1 puanı hak etmiştik. Özellikle rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik." dedi.

23:08 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Tekke

Fatih Tekke

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, İstanbulspor – Galatasaray maçını değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maç öncesinde bireysel bir hata olmaz ise demiştim... İstanbulspor olarak Galatasaray gibi bir takıma 90 dakika ön alan baskısı yaptık. Bana göre %100 başarılı olduk, fırsatlar geldi. Galatasaray da totalde çok iyi oynadı diyemiyoruz. Oyuncularımın performansından çok memnunum. En azından mücadelelerinden memnunum. Top bizdeyken çok iyi değildik, bu da tecrübe ve kalite meselesi."

"Bence 1 puanı hak etmiştik. Özellikle rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik."




#Fatih Tekke
#İstanbulspor
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları