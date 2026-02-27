Fatih Tekke oyuncusunu övdü: Maçın en iyilerindendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla zirve ile arasındaki farkı 4'e indirdi.





Teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna galibiyeti değerlendirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Ozan Tufan'ın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Daha duygulu oynamamız lazım"

"Galip gelmek çok güzel, üç puan çok değerli. İlk yarıda çalıştığımız şekilde gol bulduk, tek olumlu şey buydu. İkinci devre oyunu istediğimiz gibi kontrol eden, ceza sahasında topla çok buluşan ama yine üçüncü bölgede pas hataları yapan bir takım vardı. Duran toptan doğru zamanda gelen iki gol maçı kolaylaştırdı. Genel hatlarıyla zor bir maçtı. Oyuncularımızı tebrik ederim ama bu tip maçları daha duygulu oynamamız lazım. Salı günü çok zor bir maçımız var. Arkasından yine zor bir deplasman. Her maç zor ama galip geldiğimiz için mutluyuz."





"Defalarca söylememize rağmen..."





"Bugün kendi oyun klasiğimize yakın bir diziliş vardı. İlk yarı çok üretemedik, ikinci devrede daha iyiydik. Oyun olarak topa biz sahiptik, galibiyeti hak eden bizdik ama Trabzonspor olarak böyle maçların büyük bölümlerini iyi oynamamız lazım. Yediğimiz gol taçtan. Daha önce de böyle bir gol yedik. Defalarca söylememize rağmen... Bu hoşlanmadığım bir şey. İkinci yarıda daha kompakt durduk, biraz üretince doğru topları da Allah nasip edince oyun bize döndü. "





"Ozan en iyilerdendi"

"Ozan (Tufan) bugün maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız oluyor. Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız yok."



















