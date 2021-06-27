Fatih Terim'den hazırlık maçında Yedlin'e olay tepki: "Şampiyonluğu kaybettirdi bize"

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Dinamo Bükreş maçında dikkat çekici bir an yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, merkeze doğru atılan taç atışlarına tepki gösterdi.

DeAndre Yedlin'in merkeze doğru kullandığı taç atışı esnasında ABD'li futbolcuyu uyaran Terim, "100 kere söyledim size" ifadesini kullandı ve sonrasında "Bu hata bize şampiyonluğu kaybettirdi" diyerek isyan etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Saracchi'ye de aynı tercih sebebiyle tepki göstermişti. Terim, merkeze kullanılan taçların top kaybına davetiye çıkardığını ve bunu tercih etmemeleri gerektiğini oyuncularına birçok kez dile getirdi.

İşte Terim'in taç tercihlerine tepki gösterdiği o anda söyledikleri;

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