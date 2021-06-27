Spor Fatih Terimden hazırlık maçında Yedline olay tepki "Şampiyonluğu kaybettirdi bize"
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Fatih Terim'den hazırlık maçında Yedlin'e olay tepki: "Şampiyonluğu kaybettirdi bize"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında merkeze doğru atılan taçlara tepki gösterdi. Terim, DeAndre Yedlin'in taç tercihini eleştirirken 'Yüz kere söyledim size, bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimden hazırlık maçında Yedline olay tepki: Şampiyonluğu kaybettirdi bize
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Dinamo Bükreş maçında dikkat çekici bir an yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, merkeze doğru atılan taç atışlarına tepki gösterdi.

DeAndre Yedlin'in merkeze doğru kullandığı taç atışı esnasında ABD'li futbolcuyu uyaran Terim, "100 kere söyledim size" ifadesini kullandı ve sonrasında "Bu hata bize şampiyonluğu kaybettirdi" diyerek isyan etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Saracchi'ye de aynı tercih sebebiyle tepki göstermişti. Terim, merkeze kullanılan taçların top kaybına davetiye çıkardığını ve bunu tercih etmemeleri gerektiğini oyuncularına birçok kez dile getirdi.

İşte Terim'in taç tercihlerine tepki gösterdiği o anda söyledikleri;

Fatih Terim'den hazırlık maçında Yedlin'e olay tepki:
OYNAT 00:28
Fatih Terim'den hazırlık maçında Yedlin'e olay tepki: "Şampiyonluğu kaybettirdi bize"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında merkeze doğru atılan taçlara tepki gösterdi. Terim, DeAndre Yedlin'in taç tercihini eleştirirken 'Yüz kere söyledim size, bu bize şampiyonluğu kaybettirdi' ifadesini kullandı.


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