Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçeli taraftar satın aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi sonrasında o bölgeler için birçok yardım kampanyası düzenlendi ve düzenlenmeye de devam ediyor.





Fenerbahçeli taraftar formayı satın aldı

Yardım için düzenlenen bir müzayede ise çok sayıda antika ve kıymetli parçaların yanı sıra Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma da satışa sunuldu. Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçeli bir taraftar satın aldı.





Fatih Terim'in formasına 100 bin TL

Müzayede de satılan formayı, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer'in 100 bin TL karşılığında satın aldığı öğrenildi. Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların deremle ilgili eğitimlerine harcanacak.















