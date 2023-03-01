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Spor

Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçeli taraftar satın aldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, felaketin yaşandığı bölgelere yardım için birçok kampanya düzenlendi. Bu kampanyalardan birinde Fatih Terim imzalı forma da satılırken, formayı Fenerbahçeli bir taraftar satın aldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:31 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmadı

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi sonrasında o bölgeler için birçok yardım kampanyası düzenlendi ve düzenlenmeye de devam ediyor.


Fenerbahçeli taraftar formayı satın aldı

Yardım için düzenlenen bir müzayede ise çok sayıda antika ve kıymetli parçaların yanı sıra Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma da satışa sunuldu. Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçeli bir taraftar satın aldı.


Fatih Terim'in formasına 100 bin TL

Müzayede de satılan formayı, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer'in 100 bin TL karşılığında satın aldığı öğrenildi. Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların deremle ilgili eğitimlerine harcanacak.





#Asrın felaketi
#Kahramanmaraş
#Fatih Terim
35 dakika önce
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Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçeli taraftar satın aldı
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