SÜPER LİG

Fenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı

Uzun süre Galatasaray'a gideceği söylenen ancak Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın küçüklük fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. 25 yaşındaki futbolcunun fotoğrafı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alması bekleniyordu.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alması bekleniyordu.

Sivasspor'da gösterdiği performansla büyük bir çıkış yapan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. Galatasaray'a transfer olması beklenen ancak son anda sarı lacivertli yöneticilerin fiyat yükselterek ikna ettiği başarılı oyuncunun küçüklük fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.

Galatasaraylı olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafta Galatasaray forması giydiği görüldü. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarlar attıkları mesajlarla tartışmaya girdi.

  • 6 maç sonra bonservisini eline alacak olan Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon, 26 Süper Lig maçında 6 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray formasıyla.
Mert Hakan Yandaş, Galatasaray formasıyla.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay
Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncunun ilk aşamada Galatasaray'a transfer olacağı sonrasında ise Fenerbahçe'ye imza attığı haberleri basında yer aldı. Peki buna sebep olan detay neydi?Tecrübeli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferini bitirdiğini ancak peşinatı ödemediğini söyledi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin de transferi tamamlayabildiğini belirtti.İşte Rıdvan Dilmen'in Mert Hakan Yandaş transferine dair sözleri;"Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Nisan ayında peşinatı yatırmamışlar, Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?"Mert Hakan Yandaş'ın kariyeriSivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994 doğumlu. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor ve Sivasspor kulüplerinde oynadı. Yetenekli orta saha oyuncusu Süper Lig'de büyük takımların dikkatini 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla çekti.Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladıFenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor

Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladı
Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladı

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin'in transfer tercihi ortaya çıkıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli sol bekin yeni adresiyle ilgili olarak Rıdvan Dilmen, ses getiren bir iddiada bulundu.Dilmen, bonservisini eline alacak olan Caner Erkin'in yeni sezonda büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı. Dilmen, Caner Erkin için "Büyük bir sürpriz olmazsa muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek" ifadesini kullandı.Hatırlanacağı üzere Caner Erkin, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Inter'e gitmiş ve aynı transfer dönemi içerisinde Beşiktaş'a kiralanmıştı. Milli futbolcu, transferinin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 4 sene sonra yeniden Fenerbahçe forması giymiş olacak.Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detaylarıCaner Erkin'in futbol kariyeriMilli futbolcu Caner Erkin, 4 Ekim 1988 tarihinde, Balıkesir Edremit’te dünyaya geldi. Futbol kariyerine, 2001 yılında, amatör olarak Edremit Kolej Spor’da başladı ve 2002 yılında, Vestel Manisaspor’a transfer oldu. 2002-2004 yıllarını, Vestel Manisaspor’un amatör kadrosunda geçirdikten sonra, 2004 yılında takımı ile sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 2004-2005 sezonunda, Manisaspor kadrosu altında 1. ligde top koşturan Erkin'in yıldızı, takımının 2005-2006 sezonunda Turkcell Süper Lig'e çıkması ile parladı. Süper Lig'deki ilk golünü Malatyaspor'a karşı kaydeden Erkin, 2004-2007 yılları arasında Manisaspor forması altında çıktığı 43 lig maçında, toplam 5 gol kaydetti. Caner Erkin, Vestel Manisaspor'dan sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş takımlarının formalarını giydi. Milli futbolcu şimdiye kadar Zico, Frank Rijkaard, Valeri Gazzaev, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vítor Pereira ve Şenol Güneş gibi teknik direktörler ile çalıştı.Video: \"Bana değer veren bir kulüpte oynamak istedim\"

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