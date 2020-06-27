Fenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı
Uzun süre Galatasaray'a gideceği söylenen ancak Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın küçüklük fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. 25 yaşındaki futbolcunun fotoğrafı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıkardı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sivasspor'da gösterdiği performansla büyük bir çıkış yapan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. Galatasaray'a transfer olması beklenen ancak son anda sarı lacivertli yöneticilerin fiyat yükselterek ikna ettiği başarılı oyuncunun küçüklük fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.
Galatasaraylı olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafta Galatasaray forması giydiği görüldü. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarlar attıkları mesajlarla tartışmaya girdi.
6 maç sonra bonservisini eline alacak olan Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon, 26 Süper Lig maçında 6 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
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