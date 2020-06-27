Fenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı

Sivasspor'da gösterdiği performansla büyük bir çıkış yapan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. Galatasaray'a transfer olması beklenen ancak son anda sarı lacivertli yöneticilerin fiyat yükselterek ikna ettiği başarılı oyuncunun küçüklük fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.

Galatasaraylı olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafta Galatasaray forması giydiği görüldü. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarlar attıkları mesajlarla tartışmaya girdi.

6 maç sonra bonservisini eline alacak olan Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon, 26 Süper Lig maçında 6 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncunun ilk aşamada Galatasaray'a transfer olacağı sonrasında ise Fenerbahçe'ye imza attığı haberleri basında yer aldı. Peki buna sebep olan detay neydi?Tecrübeli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferini bitirdiğini ancak peşinatı ödemediğini söyledi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin de transferi tamamlayabildiğini belirtti.İşte Rıdvan Dilmen'in Mert Hakan Yandaş transferine dair sözleri;"Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Nisan ayında peşinatı yatırmamışlar, Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?"Mert Hakan Yandaş'ın kariyeriSivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994 doğumlu. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor ve Sivasspor kulüplerinde oynadı. Yetenekli orta saha oyuncusu Süper Lig'de büyük takımların dikkatini 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla çekti.Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladıFenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor