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Fenerbahçe 90+4'te yıkıldı

Fenerbahçe 90+4'te yıkıldı

Ömer Çelikbaşlı
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Maç sonrası üzgün olan Fenerbahçeli futbolculardan Talisca, "3. gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz" dedi. Maximin, "Kendimi kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonucu hak etmemişti" derken, İsmail ise "Taraftar bize inanılmaz destek veriyorlar sezon başından beri. İstediklerini veremiyoruz. Sorumluluğu üstleniyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.
Maç sonrası üzgün olan Fenerbahçeli futbolculardan Talisca, "3. gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz" dedi. Maximin, "Kendimi kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonucu hak etmemişti" derken, İsmail ise "Taraftar bize inanılmaz destek veriyorlar sezon başından beri. İstediklerini veremiyoruz. Sorumluluğu üstleniyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor’la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını çok azalttı. Fenerbahçe 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçse de 90+4. dakikada Talha’nın golüyle büyük şok yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir yara aldı. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan taraf konuk ekip oldu. Fenerbahçe’de Skriniar geriden topla çıkarken bir pas hatası yaptı. Pozisyonun devamında savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek, 7. dakikada karşı karşıya pozisyonda golü buldu: 0-1. Her ne kadar Fenerbahçe sahaya 4’lü defans ile çıkmış olsa da; oyun kurulumunda Mert Müldür’ün stoperleşmesiyle 3-2-5 gibi oynadı. Rakip ceza sahasına kalabalık bir şekilde girmeye çalışan sarı lacivertliler pozisyonlar buldu ama sık sık yapılan pas hataları nedeniyle de sorunlar yaşadı. Mert Müldür’ün ekstra bindirmeleri ve Maxim ile pozisyonlara giren sarı lacivertler 36’da golü buldu. Maxim’in tek başına alıp götürdüğü atakta şutu kaleciden döndü. Seken topu tamamlayan Talisca ile Fenerbahçe eşitliği yakaladı: 1-1. Daha çok sol kanattan yüklenen sarı lacivertliler, aynı oyunu sağ kanatta oynayamadı. Bu oyuna uygun isim Oğuz ise kulübedeydi. Bir türlü oyunun temposunu yükseltemeyen ve hızlandıramayan bir Fenerbahçe gördük. Her top kaybında Kayserispor’un çok rahat bir şekilde orta sahayı geçmesi ve pozisyona girmesi de sarı lacivertlilerin sürekli geriye koşmasına neden oldu. 49’da Nazon kafa vuruşu önce direğe sonra Livakovic’e çarparak ağlara gitti: 1-2. 64’de Maxim ile Fenerbahçe bir kez daha eşitliği yakalarken, 79’da Talisca penaltıdan skoru 3-2’ye getirdi. 90+4’te Kayserispor, günün adamı Gökhan'ın ortasında Talha ile skoru eşitledi: 3-3. Bu skorla Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.


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