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Fenerbahçe - Kayserispor maçının maçının VAR’ı belli oldu

Fenerbahçe - Kayserispor maçının maçının VAR’ı belli oldu

12:4920/04/2025, Pazar
IHA
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Jeroen Manschot
Jeroen Manschot

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollandalı Jeroen Manschot oldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapacak.


Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak. VAR’da Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Jeroen Manschot, AVAR’da da İbrahim Çağlar Uyarcan alacak.


Fenerbahçe - Kayserispor maçının maçının VAR hakemi kim?

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşmasının VAR koltuğunda Isidro Diaz de Mera Escuderos oturacak. Çaykur Rizespor - Eyüpspor müsabakasında ise VAR’da Jakob Kehlet görev alacak.




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