Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko finale göz kırptı: Seride durumu 2-0'a getirdi

Fenerbahçe Beko finale göz kırptı: Seride durumu 2-0'a getirdi

00:088/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko'nun yaşadığı sevinç.
Fenerbahçe Beko'nun yaşadığı sevinç.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından seride 2-0 öne geçti.


İki takım da maça hücumda etkili başlarken, ilk 3 dakikalık bölüm Bahçeşehir Koleji'nin 12-11 üstünlüğüyle geçildi. Periyodun son anlarında Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle Fenerbahçe öne geçti ve ikinci periyoda 25-22'lik skorla gidildi.


İkinci periyoda iyi başlayan taraf olan Bahçeşehir Koleji, 5.46 kala 31-29 öne geçti. Dengeli geçen periyodun ardından ilk yarı 46-46'lık eşitlikle bitti.


Üçüncü periyoda Hall'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5.40 kala farkı 6 sayı yaptı: 59-53. Bahçeşehir Koleji, 3.04 kala Smith'in basketiyle skor üstünlüğünü aldı: 61-62. 7-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, 68-62 öne geçti. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 68-67 üstünlüğüyle geçildi.


Son periyoda Ponitka'nın iki basketiyle başlayan konuk ekip, 7.05 kala 2 sayılık fark yakaladı: 71-73. Fenerbahçe, bitime 1.42 kala Guduric'in 3 sayılık isabetiyle bir kez daha öne geçti. 87-86. Sarı-lacivertliler, Guduric'in maç sonuna 11 saniye varken bulduğu 2 sayılık isabetle maçı 91-89 kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından seride durumu 2-0'a getirdi.


Serinin üçüncü maçı 9 Haziran Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.


FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.




#Fenerbahçe Beko
#Bahçeşehir Koleji
#Türkiye Basketbol Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞTAN SONA GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?