Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından seride 2-0 öne geçti.

İki takım da maça hücumda etkili başlarken, ilk 3 dakikalık bölüm Bahçeşehir Koleji'nin 12-11 üstünlüğüyle geçildi. Periyodun son anlarında Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle Fenerbahçe öne geçti ve ikinci periyoda 25-22'lik skorla gidildi.

Üçüncü periyoda Hall'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5.40 kala farkı 6 sayı yaptı: 59-53. Bahçeşehir Koleji, 3.04 kala Smith'in basketiyle skor üstünlüğünü aldı: 61-62. 7-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, 68-62 öne geçti. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 68-67 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyoda Ponitka'nın iki basketiyle başlayan konuk ekip, 7.05 kala 2 sayılık fark yakaladı: 71-73. Fenerbahçe, bitime 1.42 kala Guduric'in 3 sayılık isabetiyle bir kez daha öne geçti. 87-86. Sarı-lacivertliler, Guduric'in maç sonuna 11 saniye varken bulduğu 2 sayılık isabetle maçı 91-89 kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından seride durumu 2-0'a getirdi.