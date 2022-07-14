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Fenerbahçe Alassane Plea ile prensip anlaşması sağladı

Forvet arayışlarına son noktayı koymak isteyen Fenerbahçe, rotasını Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea’ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, 5 milyon euro karşılığında Fransız golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Aynı zamanda Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Alassane Plea ile prensip anlaşması sağladı
Transfermarkt verilerine göre Alassane Plea'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Belotti ve Sörloth konusunda yüksek maliyet nedeniyle geri adım attı. Sarı-lacivertliler, forvet transferi için alternatif isimlere yöneldi. Yönetim, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea’nın transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Fransız forvet ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Gelen teklifleri değerlendiriyor

Borussia Mönchengladbach, Plea’nın 2023 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak istedi, ancak 29 yaşındaki forvetin buna yanaşmadığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Alassane Plea ile prensip anlaşması sağladı

Alassane Plea’yı eski takımı Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice de transfer etmek istiyor, ancak Fenerbahçe’nin yıllık ücret teklifinin daha iyi olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertli takımın, 29 yaşındaki oyuncuya senelik 2.5 milyon euro önerdiği ve prensip anlaşmasının sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe bonservis için 5 milyon euro önerdi

Bu yaz sözleşme uzatma teklifini reddeden stoper Ginter’i bedava Freiburg’a kaptıran Alman ekibi, Plea’da da aynı sonuçla karşılaşmak istemiyor ve 2023 yılında sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki golcüyü bonservis bedeli karşılığında satmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetimin Plea için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, Alman kulübüyle bonservis konusunda yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydettiği belirtildi.

  • Geçen sezon 35 maçta forma giyen Plea, 10 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de Alassane Plea sesleri
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Fenerbahçe'de Alassane Plea sesleri

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