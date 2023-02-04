Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin radarında yer alıyor. Son olarak Arda Güler, ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçındaki başarılı futboluyla göz doldururken, bu karşılaşmayı Alman ekibi Borussia Dortmund'un scoutlarının da izlediği öğrenildi.





Fenerbahçe Arda Güler için PSG'den gelen teklifi reddetti

Ayrıca Fransız basınında yer alan haberlerde PSG'nin, Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edildi. Fakat sarı-lacivertli takımın, genç yıldızın satışına sıcak bakmadığı ve gelecek yıllar da Fenerbahçe'de oynamasını istediği için PSG'nin teklifini kabul etmediği ifade edildi.





PSG'nin yanı sıra, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Ajax ve Napoli takımları 17 yaşındaki oyuncuyu izliyor. Kasımpaşa maçında Dortmund'un scoutlarının Arda'yı raporladığı belirtildi.





UEFA Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i işaret etti

UEFA, yeni yılda takip edilmesi gereken ve 2023’te Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı. Açıklanan listede Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler de yer aldı. Muhabir, gazeteci ve editörlerin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuların yer aldığı 40 kişilik listede Türkiye’den tek giren isim Fenerbahçe’nin genç milli futbolcusu Arda Güler oldu.





Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler’in “Türk Messi” lakabına sahip olduğu vurgulanırken; geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı.



















