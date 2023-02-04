|
Spor

Fenerbahçe Arda Güler için PSG'den gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e, Avrupa'dan teklif yağmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncu için PSG'den gelen teklifi kabul etmedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:47 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin radarında yer alıyor. Son olarak Arda Güler, ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçındaki başarılı futboluyla göz doldururken, bu karşılaşmayı Alman ekibi Borussia Dortmund'un scoutlarının da izlediği öğrenildi.


Fenerbahçe Arda Güler için PSG'den gelen teklifi reddetti

Ayrıca Fransız basınında yer alan haberlerde PSG'nin, Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edildi. Fakat sarı-lacivertli takımın, genç yıldızın satışına sıcak bakmadığı ve gelecek yıllar da Fenerbahçe'de oynamasını istediği için PSG'nin teklifini kabul etmediği ifade edildi.


PSG'nin yanı sıra, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Ajax ve Napoli takımları 17 yaşındaki oyuncuyu izliyor. Kasımpaşa maçında Dortmund'un scoutlarının Arda'yı raporladığı belirtildi.


UEFA Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i işaret etti

UEFA, yeni yılda takip edilmesi gereken ve 2023’te Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı. Açıklanan listede Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler de yer aldı. Muhabir, gazeteci ve editörlerin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuların yer aldığı 40 kişilik listede Türkiye’den tek giren isim Fenerbahçe’nin genç milli futbolcusu Arda Güler oldu.


Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler’in “Türk Messi” lakabına sahip olduğu vurgulanırken; geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı.






#Fenerbahçe
#arda güler
#psg
17 dakika önce
default-profile-img
Fenerbahçe Arda Güler için PSG'den gelen teklifi reddetti
Rusya esir takası sonrası 116 Ukraynalı askeri serbest bıraktı
CANLI | Sivasspor-Beşiktaş
Amatör kulüp sporcularının içerisinde bulunduğu araç yan yattı: 6 futbolcu yaralı
İstanbulspor'a Kosovalı orta saha
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.