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Fenerbahçe Avrupa'da ilk galibiyetini arıyor

Fenerbahçe bugün Royal Antwerp deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Avrupada ilk galibiyetini arıyor
Sarı-lacivertliler ilk maçta Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp’e konuk olacak.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. E. Frankfurt (1-1) ve Antwerp (2-2) ile berabere kalan Fenerbahçe Olimpiakos’a ise 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

  • ROYAL ANTWERP-FENERBAHÇE
  • STAT: Bosuil
  • HAKEM: Irfan Peljto (Bosna-Hersek)
  • SAAT: 23.00 / YAYIN: Exxen
  • ANTWERP: Butez, Bataille, Almeida, Laet, Vines, Gerkens, Verstraete, Yusuf, Samatta, Frey, Fischer
  • TEKNİK DİREKTÖR: Brian Priske
  • FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Min Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Berisha
  • TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

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