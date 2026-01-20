Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı: Resmi açıklama geldi

Yeni Şafak
17:2320/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Fenerbahçe Kulübü
Fenerbahçe Kulübü

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe bugün itibariyle Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."




