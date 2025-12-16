Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko Panathinaikos'a mağlup: 6 maçlık seri sona erdi

22:5316/12/2025, Salı
Karşılaşmadan kare.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague 16’ıncı haftasında konuk ettiği Ergin Atamanlı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 16’ıncı haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 81-77 mağlubiyetle ayrıldı ve 6 maç sonra kaybetti.


Bu sonucun ardından Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, EuroLeague'de 9. sıraya geriledi. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise 4. sıraya yükseldi.


Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci ayağında 18 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak.


FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının özetini izlemek için


