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Spor

Fenerbahçe Beko Final Four'da

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turu 5. maçında uzatmalar sonucunda Fransız ekibi Monaco'yı 80-79 mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertliler yarı finalde Ergin Atamanlı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu sonuçla birlikte EuroLeague tarihinde ilk kez bir deplasman takımı play-off serisinin 5. maçını kazanarak Final-Four’a kaldı.

22:26 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:51 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe yarı finalde.
Fenerbahçe yarı finalde.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off turu 5. maçında uzatmalar sonucunda Fransız ekibi Monaco'yı 80-79 mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı.


Sarı-lacivertliler yarı finalde Ergin Atamanlı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.


Daha önce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019'da 5 sezon üst üste EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'de 6. kez mücadele edecek.


Dört sezon aranın ardından yeniden adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Beko, saha avantajı olmayıp deplasmanda 5'inci maçı kazanıp Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.


Maçın ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius: "İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın" ifadelerini kullandı.




#Fenerbahçe Beko
#THY Euroleague
#Monaco
#FİNAL-FOUR
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