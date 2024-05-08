Fenerbahçe Beko Final Four'da

Daha önce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019'da 5 sezon üst üste EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'de 6. kez mücadele edecek.

Maçın ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius: "İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın" ifadelerini kullandı.