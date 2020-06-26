​Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayıracak tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 800 bin euro net ücret ödeyeceği, maç başı da 10 bin euro kazanacağı gelen haberler arasında.

Sinan Gümüş de istiyor

Kadrodaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Serie A ekibi Genoa’da olan ve kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Sinan’ı, yeni sezonda kadroda görmek istiyor.

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım sezon sonunda takımdan ayrılıyor. 30 yaşındaki sol bekin transfer olacağı takımın Medipol Başakşehir olacağı öğrenildi.Tecrübeli sol bekin menajerinin uzun süredir İstanbul takımıyla temasta olduğu ve transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı futbolcunun İstanbul'da kalmak için Başakşehir'den gelen bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlandığı aktarıldı.Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan oyuncu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemeyecek.

Yönetim Sinan Gümüş’ü satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.