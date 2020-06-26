​Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayıracak tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 800 bin euro net ücret ödeyeceği, maç başı da 10 bin euro kazanacağı gelen haberler arasında.
Sinan Gümüş de istiyor
Kadrodaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Serie A ekibi Genoa’da olan ve kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Sinan’ı, yeni sezonda kadroda görmek istiyor.
- Yönetim Sinan Gümüş’ü satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin, 'Fener Ol' kampanyasına 250 bin liralık bağış yaptı
(🖇Ajansspor) pic.twitter.com/Bnfrozf0W2
Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin, 'Fener Ol' kampanyasına 250 bin liralık bağış yaptı
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