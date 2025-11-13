Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18:1313/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe'de gözler Rizespor maçına çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Rizespor maçına çevrildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Oyuncular, sahaya geçtikten sonra ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam etti.


Günün ilk antrenmanı, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.


Günün ikinci idmanında ise oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.


Fenerbahçe Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#fenerbahçe
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: 13 Kasım 2025 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatı