Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Oyuncular, sahaya geçtikten sonra ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam etti.